Napoli, 3 ragazzi presi a calci e pugni all'esterno di un locale di Coroglio: uno di loro è grave All'uscita dal locale, per cause tutte da chiarire, i 3 sarebbero stati vittima di un pestaggio a suon di calci e pugni. Cronaca 10 Luglio 2022

Ennesimo episodio di violenza tra ragazzi a Napoli. Alle prime ore del mattino di oggi, domenica 10 luglio, 3 giovani – età compresa tra i 20 e i 30 anni – sono stati vittima di un presunto pestaggio all’esterno di un noto locale di Coroglio.

Napoli, aggressione all’esterno di un locale a Coroglio

Secondo una prima ricostruzione, i 3 ragazzi, originari di Acerra, avevano passato la notte in un locale di Coroglio, quando sarebbe nata una lite con alcuni sconosciuti. All’uscita dal locale, per cause tutte da chiarire, i 3 sarebbero stati vittima di un pestaggio a suon di calci e pugni. I ragazzi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati con urgenza all’ospedale San Paolo.

Uno dei tre ragazzi aggrediti è grave

I tre giovani non sono in pericolo di vita, ma uno di loro è grave. Un 27enne ha riportato contusione di sedi multiple, micro frattura composta piramidale nasale, con una prognosi di 21 giorni. Sul caso indagano i militari della compagnia di Bagnoli.