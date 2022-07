0 Facebook Campania, sradicano bancomat e provano fuga ma arriva l’allarme: “Stanno rubando l’Atm” Cronaca 30 Luglio 2022 17:38 Di redazione 1'

Scene da film nella Penisola Sorrentina. Si parte con il furto di uno sportello bancomat, poi un inseguimento e ai titoli di coda, l’arresto di un giovane napoletano.

Nel pieno della notte, a Sorrento qualcuno chiama il 112: “Si stanno rubando l’Atm in via degli Aranci 254“. Arrivano puntuali i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia locale che trovano alcuni uomini mentre caricano il bancomat – al suo interno vi sono 30mila euro – su di un furgone. All’arrivo dei militari, solo uno dei ladri rimane sul posto e, senza via di scampo, si mette alla guida del furgone facendo partire l’inseguimento.

La fine dell’inseguimento e l’arresto

Arrivati alla Panoramica di Castellammare di Stabia, il ladro – ormai in trappola – decide di abbandonare il furgone e scappare a piedi, ma i carabinieri lo bloccano: un ragazzo di 21 anni, residente nel campo rom di Giugliano, nel Napoletano. Il bancomat e il denaro al suo interno sono stati restituiti al proprietario mentre il giovane è finito in carcere.