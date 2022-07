0 Facebook Terrore a Ischia, prima aggredisce una ragazza poi prova a molestarla nel bagno: arrestato 35enne Cronaca 29 Luglio 2022 14:12 Di redazione 1'

Paura ad Ischia, nel Napoletano. Una ragazza è stata seguita da un uomo fino al bagno di un bar dove questi ha tentato di molestarla.

Desta scalpore quanto avvenuto ieri, giovedì 28 luglio, in un bar di via Francesco Buonocore. Alcuni poliziotti sono stati avvicinati da donna la quale ha raccontato che poco prima, la figlia, era stata seguita da un uomo fino al bagno dell’attività dove ha provato a molestarla. La ragazza ha opposto resistenza e, con l’aiuto dei familiari, ha messo in fuga l’aggressore.

Arrestato l’aggressore

La polizia, grazie all’ausilio delle immagini di videosorveglianza e all’identikit fornito dalla vittima è riuscita a identificare l’uomo rintracciandolo in un’abitazione in via Leonardo Mazzella. Si tratta di un 35enne dominicano con precedenti di polizia: è stato arrestato per violenza sessuale aggravata.