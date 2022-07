0 Facebook “Sono lavori” ma non sono operai, è la banda del buco: nel mirino le poste a Napoli News 29 Luglio 2022 14:05 Di redazione 1'

Ieri sera verso le 21 i Carabinieri della stazione Napoli Marianella sono intervenuti a via nuova San Rocco nel quartiere San Carlo Arena. L’utilizzatore di un box del civico 13 voleva parcheggiare la propria auto ma c’era qualcosa che non andava.

Banda del buco

Qualcuno stava effettuato a sua insaputa dei “lavori edili” all’interno dell’autorimessa. L’uomo trova quindi questi 3 “operai” che quando lo vedono scambiano anche due chiacchiere come nulla fosse per poi pian piano andare via. L’uomo a quel punto rimane senza parole e un po’ perplesso e cerca di capire cosa stesse accadendo.

I carabinieri

Su una parete del suo garage un pannello e una volta tolto la scoperta: un bel foro della dimensione di 50×50 centimetri. Accanto al box l’ufficio postale Agenzia 23. Sul posto non venivano rinvenuti attrezzi. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Napoli Marianella.