0 Facebook Violento incidente a Licola, gravi due giovani: coinvolto un bimbo di 10 anni News 29 Luglio 2022 15:22 Di redazione 1'

Uno schianto tra scooter avvenuto lo scorso mercoledì a Licola potrebbe rivelarsi una strage. Sono infatti in gravissime condizioni due giovani coinvolti nell’incidente. Secondo quanto riportato da Teleclub nel sinistro è stato coinvolto anche un bambino di 10 anni che avrebbe già subito un intervento chirurgico.

Incidente a Licola

I due ragazzi sono ricoverati presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Tanti i messaggi d’affetto e sostegno per loro e le famiglie da parte dell’intera comunità. “Continua la veglia per i due ragazzi coinvolti nel terribile incidente di mercoledì sera che versano ancora in gravi condizioni, vi diamo appuntamento stasera alle ore 23 a Licola Mare alla Madonnina del ponte“, scrive l’Asd Licola United.

I messaggi d’affetto

“Forza Alberto, forza Giovanni, noi preghiamo e vi aspettiamo“; “Ringraziamo di vero cuore tutte le persone che si sono interessate e che si stanno interessando di questi due meravigliosi ragazzi. Forza ragazzi, tutta la comunità licolese e non solo è con voi“.