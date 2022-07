0 Facebook Donna molestata dall’anestesista durante il parto cesareo: lo stupratore incastrato da un video News 15 Luglio 2022 17:51 Di redazione 1'

In un video si vede chiaramente l‘uomo, un anestesista, mentre abusa di lei. La vittima era anestetizzata in quanto le stavano facendo un parto cesareo. Una notizia così sconvolgente che ha fatto subito il giro del web diventando virale, soprattutto nel momento in cui è stato diffuso il video in cui si vede chiaramente l’orrendo gesto del medico.

Il medico è stato arrestato e denunciato per stupro nelle prime ore di lunedì 11 luglio. Si chiama Giovanni Quintella Bezerra, 31 anni. Il personale dell’ospedale, infatti, ha filmato il medico mentre inseriva il suo membro nella bocca della vittima, inerme e sotto anestesia.

L’anestesista è stato incriminato per stupro di una persona vulnerabile, reato che prevede in Brasile una pena da 8 a 15 anni di carcere, come riporta il Messaggero. E’ stat intanto aperta un’indagine interna per capire se altre vittime ci sono state.