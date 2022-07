0 Facebook Napoli, tentativo di furto a Capodimonte: in 3 lo accerchiano e lo colpiscono con pugni e calci Successivamente ci sarebbe stato uno scontro tra alcuni residenti e i ladri che si erano introdotti in un appartamento. Cronaca 28 Luglio 2022 14:55 Di redazione 1'

Non si placa il raid di violenza a Napoli. A Capodimonte tre persone sono state immortalate da un video mentre prendono a calci e pugni un uomo.

Napoli, tentativo di furto a Capodimonte

Clima da guerriglia urbana in quel di Capodimonte, secondo alcuni residenti in zona, come rivelato dalla pagina del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, all’interno del palazzo sarebbe avvenuto un tentativo di furto e successivamente ci sarebbe stato uno scontro tra alcuni residenti e i ladri che si erano introdotti in un appartamento.

Il commento di Emilio Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha commentato l’episodio sui social: “Non c’è più controllo, non ci sono più limiti. La violenza e la criminalità stanno dilagando senza freni”.

IL VIDEO SUI SOCIAL