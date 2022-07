0 Facebook Scampia, rissa in strada con una donna: uomo investito da un’auto Le varie urla hanno attirato le attenzioni dei residenti che hanno subito segnalato il tutto al consigliere regionale Emilio Cronaca 28 Luglio 2022 11:28 Di redazione 2'

Incredibile quanto accaduto a Napoli. nel quartiere di Scampia. Una lite in strada tra un un uomo e una donna con una terza persona che investe e travolge lui con un’auto .A riprendere l’episodio è un video pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Bruttissima scena in quel di Scampia, nel Rione Monterosa. Le immagini mostrano una lite tra un uomo e una donna. In soccorso di questa si aggiunge un terzo soggetto a bordo di un auto che investe e travolge l’uomo. Quest’ultimo resta a terra dolorante. Come spiega Internapoli, l’uomo investito avrebbe difeso la sorella dal cognato. Proprio questi sarebbe alla guida della vettura. Il ragazzo travolto avrebbe difeso la sorella dall’ex fidanzato.

Il commento di Emilio Borrelli

Le varie urla hanno attirato le attenzioni dei residenti che hanno subito segnalato il tutto – attraverso un video – al consigliere regionale Emilio Borrelli: “Abbiamo segnalato l’episodio alle forze dell’ordine – spiega il politico – Ma solo noi ci accorgiamo che il mondo sta impazzendo e che la violenza sta diventando l’unica forma di relazione tra le persone?”.

