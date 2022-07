0 Facebook “Siete meravigliosi, emoziona questo affetto”, il video-ringraziamento sui social di Nino D’Angelo L'artista napoletano ha voluto ringraziare tutti i suoi fan con un bellissimo messaggio sui social Spettacolo 28 Luglio 2022 13:36 Di Carmine Ubertone 2'

Enorme successo per il tour di Nino D’Angelo ‘40 anni di nu jeans e na maglietta‘. L’artista napoletano ha voluto ringraziare tutti i suoi fan con un bellissimo messaggio sui social.

“Siete meravigliosi” il post di Nino D’Angelo sui social

Nino D’Angelo, attraverso un video comparso sulle colonne del suo account Facebook, ha voluto ringraziare tutti i suoi fan accorsi all’Arena Flegrea a Napoli per il tour ‘40 anni di Nu jeans e na maglietta‘: “Voglio ringraziare per il grande successo dell’Arena Flegrea. Eravate in tanti e siete stati meravigliosi. Ho ancora dentro il coro delle vostre voci“.

L’artista partenopeo ha voluto dire grazie ai fan anche per i tantissimi messaggi di auguri per l’anniversario di matrimonio: “Poi che dire gli auguri per il mio anniversario, siete fantastici, sono emozionato da tutto quest’affetto“.

La prossima data del tour: ‘40 anni di nu jeans e na maglietta’

Poi l’invito alla prossima data del tour, il 6 agosto a Castellammare Del Golfo: “Vi aspetto il 6 agosto con la mia band per festeggiare i 40 anni, grazie a tutti, vi aspetto in tanti, vi amo” ha concluso Nino D’Angelo.

IL VIDEO DI NINO D’ANGELO