Dramma nel Casertano, muore bracciante mentre è a lavoro nella serra: fatale un arresto cardiaco Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso Cronaca 28 Luglio 2022

Dramma in quel di Parete, nel Casertano. Ieri, mercoledì 27 luglio, un bracciante è morto nella serra dove stava lavorando. La vittima ha origini africane.

Tragedia a Parete, colto da malore muore mentre è a lavoro

L’uomo stava lavorando in una serra dove si toccavano i 40°: lì ha perso i sensi ed è deceduto. Probabilmente, ha avuto un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Fatale l’arresto cardiaco

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da arresto cardiaco per via delle assurde condizioni di calore che vi erano nella serra. Enorme sgomento tra i colleghi di lavoro e per tutta la comunità di Parete.