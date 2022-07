0 Facebook Piccola abbandonata per 6 giorni in casa: Diana dava morsi al cuscino per la fame lessia, secondo il suo avvocato difensore, avrebbe chiesto di poter partecipare ai funerali della figlia Cronaca 28 Luglio 2022 12:10 Di redazione 1'

Emergono nuovi inquietanti dettagli dall’autopsia sulla morte della piccola Diana, la bimba di soli 18 mesi abbandonata dalla madre – Alessia Pifferi – per sei giorni.

La scena dell’orrore è quella di via Parea, periferia di Milano. La piccola Diana è sola in casa, con un caldo torrido, finestre sbarrate, in preda alla sete e alla fame. Dall’esame autoptico si evince che nello stomaco della bambina sia stato trovato materiale compatibile con quello del cuscino. Da una prima ricostruzione pare Diana avrebbe preso a morsi il cuscino non trovando altro con cui sfamarsi.

La madre ha chiesto di partecipare ai funerali della piccola Diana

La Procura di Milano, dopo l’autopsia, ha dato l’ok ai funerali. Nel frattempo, la madre Alessia Pifferi resterà in carcere con l’accusa di omicidio volontario. La donna è rinchiusa nel carcere di San Vittore: vi è il timore che possa compiere gesti estremi. Alessia, secondo il suo avvocato difensore, avrebbe chiesto di poter partecipare ai funerali della figlia non rendendosi conto che la sua presenza sarà assolutamente negata.