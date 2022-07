0 Facebook Milano, lascia la figlia di 16 mesi da sola a casa per sei giorni: la ritrova morta Mercoledì mattina, 20 luglio, la macabra scoperta in un appartamento in via Parea, zona est di Milano, nel quartiere Mecenate Cronaca 21 Luglio 2022 17:21 Di redazione 2'

Immane tragedia in quel di Milano. Una donna di 37 anni è stata fermata la scorsa notte dalla polizia per l’omicidio pluriaggravato della figlia di 16 mesi.

Ha lasciato la figlioletta di soli 16 mesi per sei giorni da sola a casa a Milano. Quando è tornata, ieri mattina, l’ha trovata morta. Alessia Pifferi, di 37 anni, è stata fermata dalla polizia con l’accusa di omicidio. La piccola era in un lettino da campeggio: al suo fianco un biberon ma anche una boccetta di En, un ansiolitico, per metà vuoto.

Mercoledì mattina, 20 luglio, la macabra scoperta in un appartamento in via Parea, zona est di Milano, nel quartiere Mecenate. La 37enne era andata via di casa lasciando da sola la piccola nel lettino per raggiungere il compagno nel Bergamasco. Secondo una prima ricostruzione, la donna – nei giorni d’assenza – sarebbe anche passata da Milano ma non avrebbe verificato le condizioni della bambina.

‘Sapevo che poteva andare così‘, le parole della donna

‘Sapevo che poteva andare così‘ ha affermato la donna durante l’interrogatorio con i pm. Alessia è parsa lucida anche se, innanzi ad alcune domande, è rimasta in silenzio.