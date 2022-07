0 Facebook Disavventura per Chiara Nasti, incidente in auto per l’influencer: “Sono finita al Pronto Soccorso” La giovane - incinta del compagno Mattia Zaccagni - ha raccontato attraverso una Instagram Stories di aver avuto un incidente in auto Cronaca 28 Luglio 2022 12:33 Di redazione 1'

Brutta disavventura per l’influencer napoletana Chiara Nasti. La giovane – incinta del compagno Mattia Zaccagni – ha raccontato attraverso una Instagram Stories di aver avuto un incidente automobilistico.

La rivelazione sui social di Chiara Nasti: “Ho fatto un incidente automobilistico”

Chiara Nasti, pubblicando su Instagram una ‘Storia‘ in cui chiede consiglio alle sue fan a proposito di gravidanza e cintura di sicurezza, ha raccontato di esser stata vittima di un sinistro stradale a causa del quale è finita al pronto soccorso:

“Mi dite qualcosa in merito?. Io la metto sempre, perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura. Mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi, ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso“.