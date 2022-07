0 Facebook Mamma e influencer napoletana “insultata” per il peso: “Sei una bugiarda, non è vero che pesi 66 chili” Spettacolo 19 Luglio 2022 08:33 Di redazione 2'

Ebbene sì, alla fine, le femmine come Chiara Nasti hanno vinto, quelle che fanno dell’estetica il punto centrale della vita, anche durante una fase in cui tutto andrebbe considerato, tipo la salute e la gioia, meno che il peso. Stiamo riconducendo, stesso noi donne, la gravidanza solo ai chili messi, e a quelli persi subito dopo aver partorito. Non è un miracolo, la vita che cresce all’intento di una persona, nove mesi in cui il corpo della donna cambia, si forma e si modella per fare spazio a un bambino. Non si sta dando più la vita un altro essere umano, ma tutto si riconduce solo a: “Quanti chili hai preso? Li hai tolti subito popola gravidanza?”.

E le peggiori nemiche siamo noi stesse, donne schiave di un corpo che, per forza di cose, muterà nel tempo. E’ giusto dunque insultare o sbeffeggiare chi magari in 9 mesi ha preso più peso del dovuto? E’ giusto giudicare chi, alla nascita del figlio, non ha forse tempo né voglia di rimettersi subito in forma? Ricordiamoci sempre una cosa: senza la donna il mondo non va avanti, i figli le fanno le donne!

Ed ecco che ora possiamo raccontare il caso di Ramona Amodeo, ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer, una mamma napoletana che ha 3 figli. La donna è stata attaccata da un follower su Instagram, e ha voluto mostrare la domanda “scomoda e imbarazzante”. Durante il corso di una diretta aveva dichiarato di pesare 66 chili. E l’ l’hater in agguato: “Bugiarda! Chi ti crede che fai 66 chili? Ne faccio io 70 e sono la metà di te”. Alla dichiarazione ricca di odio però Ramona ha deciso di rispondere: “Potrei pesare 50 chili con 90. Onestamente, non credo che il peso sia un problema. Mi spaventi tu che sei così attaccata al peso. Vuoi una coppa per pesarne 70?”.

Un argomento davvero delicato, da affrontare con cura, e che magari messo in evidenza nel modo giusto potrebbe aiutare molte donne ad accettare il proprio corpo. Capire che tutto ha bisogno di tempo e che la vita non è solo una sfida a chi pesa meno!