Chiara Nasti sui cori del padre del bambino: "Zaniolo? Ha un gamberetto non si sa come ne ha avuto uno" Spettacolo 30 Maggio 2022

Chiara Nasti continua ad essere al centro della polemica per la paternità del suo bambino, che nascerà dall’amore con Mattia Zaccagni. L’influencer, presa in giro sulla vicenda, ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, ha risposto al coro “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, rimbalzato durante i festeggiamenti per la Conference League vinta dalla Roma.

La napoletana ha così commentato: “Mmmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno. E che siete tutti sfigati e fate anche schifo”. Poco dopo ha cancellato il messaggio e tutti i commenti nell’ultima foto pubblicata. Troppo tardi però perché lo screen sta facendo già il giro del web.