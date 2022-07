0 Facebook “Una vita da reddito di cittadinanza”, il video in barca di ‘O Brasiliano fa scalpore 'O Brasiliano' non ha mai smentito il fatto che fosse percettore del Reddito di Cittadinanza Cronaca 27 Luglio 2022 14:12 Di redazione 1'

“Una vita da reddito di cittadinanza“, non è una nuova serie su Netflix ma le parole di ‘O’ Brasiliano – noto Tik-toker in un video rilanciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Una vita da reddito di cittadinanza“, il video su Tik Tok di O Brasiliano

Nel video – che sta facendo il giro del web – si sente ‘O’ Brasiliano’ dire: “Una vita da reddito di cittadinanza. Sulla barca da 50mila euro con la borsa Gucci e il costume Armani“. Poi inquadra una donna che esclama: “Mandalo a Borrelli“.

Il commento di Borrelli

‘O Brasiliano’ non ha mai smentito il fatto che fosse percettore del Reddito di Cittadinanza. Lo stesso Emilio Borrelli ha così commentato il video: “Questi personaggi scherzano sul reddito in cerca di notorietà. E’ qualcosa di indegno visto che tanta gente ha davvero bisogno di questo sostegno economico e magari non lo prende per colpa di cialtroni e disonesti”

IL VIDEO DELLE POLEMICHE