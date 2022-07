0 Facebook Rubato lo scooter di Cruciani…a Milano! “Prima il furto e poi l’incidente” Cronaca 27 Luglio 2022 14:28 Di redazione 2'

Rubato lo scooter di Giuseppe Cruciani, controverso conduttore radiofonico della trasmissione La Zanzara. Ad annunciarlo lui stesso che ha raccontato tutta la vicenda. Il furto è avvenuto a Milano in zona Navigli.

Rubato lo scooter di Cruciani

Dopo l’azione truffaldina dei ladri, lo scooter del conduttore è stato coinvolto in un incidente. “Abito vicino ai Navigli, una delle zone della movida milanese dove, mi dice la Polizia, nell’ultimo periodo sono aumentati a dismisura i furti dei motorini. Nella notte tra giovedì e venerdì anche il mio è stato rubato, ma quello che è successo dopo ha dell’incredibile“.

Le parole di Cruciani

“La collisione è avvenuta in via Solari, il ladro si è dileguato e il mio motorino è stato trasportato in un deposito dove vengono lasciati i veicoli rimossi. Nessuno mi ha avvisato, pur potendo facilmente risalire al legittimo proprietario dalla lettura della targa. Il bello, però, doveva ancora arrivare – aggiunge. Sono riuscito ad andare a riprendere lo scooter solo dopo qualche giorno ed è in quel momento che ho avuto l’amara sorpresa: 250 euro da pagare tra rimozione a cui è stata applicata una tariffa notturna maggiorata, trasporto e deposito“.