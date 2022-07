0 Facebook Ilary Blasi single in Italia, più sexy che mai: “Francesco non si dà pace, la rivuole al suo fianco” Spettacolo 22 Luglio 2022 08:28 Di redazione 2'

Ilary Blasi torna in Italia, dopo la vacanza in Africa insieme ai tre figli e alla sorella Silvia. Qui la conduttrice ritrova una svolta sexy con un look nuovo e foto sempre più spinte sui social. Dall’annuncio della separazione con Francesco Totti, la bella presentatrice si è mostrata sempre più sensuale sui social, con scatti che mettevano in evidenza la sua bellezza.

Intanto continuano ad emergere retroscena.“Francesco Totti non si dà pace”, scrive il settimanale Nuovo. “La rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”, racconta la rivista di Riccardo Signoretti. L’ex capitano della Roma ha dato buca anche al torneo di Padel al quale partecipa ogni anno a Formentera con gli amici Bobo Vieri, Alessandro Matri, ed altri ex calciatori. Ha voluto evitare i paparazzi e il clamore mediatico, in quest’estate che per lui non sarà la migliore di sempre.

Alex Nuccetelli, ex pr romano e amico della coppia, ha dichiarato: “Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Lei spesso e volentieri gli rispondeva male… Era sempre arrabbiata e nervosa”.