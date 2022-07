0 Facebook Folle gelosia, donna uccide il marito a coltellate e martellate: “Mi tradiva con donne e anche con trans” Cronaca 22 Luglio 2022 09:53 Di redazione 2'

Una storia di folle gelosia è quella avvenuta a Bussolengo dove una donna ha dichiarato di aver ucciso il marito a martellate e coltellate perché la tradiva. E’ in carcere con l’accudì di omicidio premeditato, Edlaine Ferreira, la donna di 36 anni che nella notte tra martedì e mercoledì ha ucciso nel sonno il marito, Francesco Vetrioli, di anni 37.

L’ha colpito con almeno 18 coltellate alla schiena e quattro martellate in testa. La 36enne brasiliana aveva sposato l’uomo lo scorso aprile e la donna ha raccontato che il marito la maltrattava fisicamente e psicologicamente. “Mi diceva che non avevo i documenti e che quindi non avrei potuto lasciarlo – ha raccontato agli inquirenti come riporta il Corriere– e intanto era geloso, mi controllava, non potevo uscire da sola e quando lo facevo dovevo comunicargli ogni singolo spostamento”.

“Una volta gli ho guardato il telefono, ho visto che scambiava messaggi relativi a prestazioni sessuali con trans e altre donne – le parole della 36enne – in quella circostanza gli ho detto che se era gay poteva lasciarmi stare e andarsene. Lui si è arrabbiato tantissimo, mi afferrato la testa e l’ha sbattuta contro il muro”. Martedì sera l’ennesimo litigio e il successivo omicidio. H atteso che dormisse per ammazzarlo e poi consegnarsi alla polizia dopo dieci ore.