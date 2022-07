0 Facebook Bimba morta in casa a 16 mesi: “Per la mamma era un ostacolo, voleva liberarsi di lei” Cronaca 22 Luglio 2022 08:09 Di redazione 1'

E’ morta in casa la bambina di 16 mesi lasciata dalla mamma per 6 giorni da sola. E’ morta di stenti la piccola quando la mamma, Alessia Pifferi, si è allontanata da Milano per raggiungere il compagno nel bergamasco. Accanto alla culla della piccola ha lasciato solo un biberon.

Nella cucina dell’appartamento gli investigatori hanno trovato una boccetta di En, un farmaco ansiolitico vuoto per tre quarti. Quando la mamma è rientrata in casa il mercoledì l’ha trovata morta, ha chiamato i vicini e i soccorsi, ma la piccolina si era spenta da tempo. Inizialmente ha provato a dire di averla affidata alla mamma e alla babysitter, ma poi la confessione: “Sapevo che sarebbe potuta andare così”. E’ stata arrestata per omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e dalla premeditazione.

E’ emerso che la donna non aveva chi fosse il padre della piccola e che l’avesse partorita in casa, dalle sue parole. I vicini parlano, come riporta Fanpage.it, di una bambina che non hanno mai visto camminare, che era sempre nel passeggino e che per la mamma era un ostacolo.