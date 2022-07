0 Facebook Napoli, furto con scasso in un bar di piazza Trieste e Trento: “La situazione sta degenerando” Oltre a derubare e scassinare il Caffè Rosati risulta che siano stati derubati anche altri due locali nella limitrofa via Toledo News 22 Luglio 2022 13:58 Di redazione 1'

Ennesimo episodio criminale in quel di Napoli, in piazza Trieste e Trento. Protagonista della disavventura è il Bar Rosati, vittima di un furto con scasso nella notte. A denunciare l’accaduto è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Napoli, furto con scasso in un bar di piazza Trieste e Trento

Il proprietario del bar Massimo Rosati, vittima del furto con scasso ha dichiarato: “Abbiamo subito il furto di circa 800 euro e danni al locale. Per fortuna l’hanno preso – il rapinatore ndr – e ci hanno restituito il maltolto ma restano i danni. Insistiamo nel chiedere più sorveglianza e presidio fisso h24 in questa piazza“.

Le parole di Borrelli

Come spiega Francesco Borrelli nel post su Facebook, oltre a derubare e scassinare il Caffè Rosati risulta che siano stati derubati anche altri due locali nella limitrofa via Toledo. Il politico ha affermato: “La situazione sta degenerando, Ma come si fa a scassinare un locale al centro di piazza Trieste e Trento senza che nessuno se ne accorga?. Servono interventi rapidi“.

IL POST DI FRANCESCO BORRELLI