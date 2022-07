0 Facebook “Ha abbandonato la bambina per divertirsi”, la piccola è morta di stenti: non era la prima volta che lo faceva Cronaca 22 Luglio 2022 15:51 Di redazione 1'

Francesco De Tommasi, il pm di Milano, ha così definito Alessia: “Per portare avanti le sue relazioni e divertirsi non ha avuto scrupoli nel lasciare la piccola nell’abitazione, ben sapendo che poteva morire di stenti”. Ha lasciato per più di 6 giorni in casa la bambina di un anno e mezzo, facendola morire di stenti.

La donna, come riporta il Mattino, è apparsa come lucida durante l’interrogatorio. La Procura intanto ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina per chiarire le esatte cause di morte. Il sospetto è che la mamma le abbia dato benzodiazepine. Accusata anche di abbandono di minore, la donna avrebbe già lasciato la bimba da sola per uscire con altri uomini.

La bambina era nata a fine gennaio scorso nella casa del compagno della donna: un elettricista che non risulta essere il padre di Diana. La Pifferi ha riferito infatti di non sapere chi sia il papà.