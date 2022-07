0 Facebook Alvin e Ilary Blasi, il rapporto tra i due: “Io c’entro con la separazione con Francesco Totti? Spettacolo 22 Luglio 2022 13:56 Di redazione 1'

“Aveva ragione Francesco, sei unica”, diceva Alvin durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi a Ilary Blasi. Poche parole che sono bastate per creare un caso mediatico, una notizia clamorosa di coinvolgimento dello stesso nel divorzio tra la presentatrice e il marito.

A puntare il faro sulla figura di Alvin è Dagospia che si chiede “perché l’amico e collega di agenzia della ex signora Totti è stato attenzionato dalla stampa meneghina”. A questo punto risponde il conduttore: “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece mobilità l’uomo”.

Insomma la presenza di Alvin negli ultimi mesi della vita di Ilary Blasi avrebbe avuto un grande valore, ma non in senso sentimentale. L’uomo avrebbe aiutato la conduttrice a indossare una maschera a lavoro, a salvare con ironia e complicità quelle apparenze fondamentali per chi fa questo lavoro da anni.