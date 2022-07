0 Facebook Rapina a mano armata a Trieste e Trento, rubano orologio a un turista e poi lo restituiscono: valeva poco Cronaca 19 Luglio 2022 15:51 Di redazione 1'

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale: “Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell’ordine”. Il commento del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Siamo alla deriva. Girano armati anche a pochi metri dalla Prefettura. Se il turista avesse reagito poteva scapparci il morto“.

“L’altra sera un ragazzo ha puntato una pistola alla testa di un turista svizzero per prendergli un orologio che pensava fosse Richard Mille (valgono dalle centinaia di migliaia di euro ai milioni di euro) poco dopo sono arrivati altri ragazzi a riportargli l’orologio perché hanno verificato che di altra marca e quindi non aveva un gran valore. Incredibile che una cosa simile si verifichi al centro della città dove dovremmo avere le forze dell’ordine h24“, hanno denunciato i titolari del locale.