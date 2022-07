0 Facebook Mondragone, niente più passeggiate in costume: il sindaco firma l’ordinanza Francesco Lavanga ha firmato un'ordinanza che tende ad arginare il malcostume e i comportamenti contrari al decoro e alla decenza Cronaca 21 Luglio 2022 13:12 Di redazione 1'

Francesco Lavanga, neo sindaco di Mondragone, nel Casertano, vieta le passeggiate in costume e a torso nudo in tutte le aree e le vie pubbliche del centro.

Mondragone, firmata l’ordinanza: stop alle camminate in costume

Il primo cittadino di Mondragone Francesco Lavanga ha firmato un’ordinanza che tende ad arginare il malcostume e i comportamenti contrari al decoro e alla decenza: “In una città come la nostra, fortemente a vocazione turistica, è il bello a dover fare da protagonista” – dice il sindaco.

Multe per chi trasgredisce dai 25 ai 500 euro

Francesco Lavanga, sindaco di Mondragone ha poi aggiunto: “Vedere gente che passeggia sul nostro Lungomare in modo non appropriato, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti potrebbe costituire un parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere del nostro comune“. Per i trasgressori è prevista una multa che varia dai 25 ai 500 euro.