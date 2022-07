0 Facebook Violenza sessuale sul lettino, ragazza di 18 anni stuprata da due uomini News 21 Luglio 2022 13:37 Di redazione 1'

Episodio drammatico a Creta dove una turista è stata violentata alla prime luci dell’alba su un lettino di un lido. La ragazza, 18 anni di origine inglese, stava dormendo quando le si sarebbero avvicinati due uomini pronti a compiere l’atto ignobile.

Violenza sessuale sul lettino a Creta

Si trovava su una spiaggia della città di Rethymno, a Creta, quando è avvenuto l’incubo. La ragazza è stata infatti colta di sorpresa mentre dormiva e quello che per lei era un luogo di vacanza, si è trasformato in un luogo dell’orrore. Due uomini, di origine pakistana, di 23 e 26 anni, l’hanno prima immobilizzata e poi violentata. A raccontarlo il quotidiano greco Neakriti.

Gli investigatori hanno ritrovato i due che dovrebbero comparire in tribunale stesso questa settimana mentre sulla vittima verrà eseguito un esame per accertare la violenza. Non è la prima volta che a Creta accade una cosa del genere, già a maggio una turista aveva raccontato di esser stata violentata da un tassista.