Si chiamava Gian Lorenzo Formica e ha perso la vita mercoledì a causa di un incidente avvenuto a Ibiza. Il giovane napoletano aveva 37 anni. Secondo quanto riferito dai media locali, intorno a mezzogiorno, il ragazzo viaggiava a bordo di uno scooter quando ha impattato contro un’automobile che stava svoltando a sinistra all’incrocio tra via Pedro Matutes Noguera e via Esclava María Flores.

Gian Lorenzo Formica morto a causa di un incidente a Ibiza

Lo schianto non ha asciato scampo al 37enne. Sul posto sono intervenuti gli operatori dello 061, servizio d’emergenza spagnolo, che hanno applicato le prime pratiche di rianimazione all’uomo in arresto cardiocircolatorio. Trasportato all’ospedale di Can Misses purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto. La donna alla guida dell’auto, 55enne di origini spagnole, è risultata negativa all’alcol test. Nell’incidente è rimasto coinvolto un altro motociclista che, per schivare l’auto e lo scooter che avevano impattato, si è scontrato contro le auto parcheggiate. Lievemente ferito, non sarebbe in pericolo di vita.

I messaggi d’affetto

Il giovane era spesso all’estero per lavoro, prima in Inghilterra e poi in Spagna. La notizia della sua morte è arrivata a Napoli come un fulmine e a ciel sereno. Tante le parole di cordoglio degli amici sui social, il 37enne è ricordato da tutti come un uomo buono, con un sorriso coinvolgente. “Voglio ricordarti così, sempre con il tuo grande sorriso!!!!! Ciao ciadusssss r.i.p.“, “Non ci credo come è possibile. Rip amico“, “Quanti ricordi serate e tanto altro ormai saranno solo bellissimi ricordi ciao Ciatto“, “Nn ci posso credere che peccato assurdo!!!“, “È davvero un giorno triste, ma nessuno potrà mai cancellare il tuo sorriso e tutte le volte che ci hai fatto sorridere. Se ne va un amico leale sincero onesto (anche se resterà sempre qui)…Ci rivedremo un giorno!!!“, “Il nostro carissimo nipote Gianlorenzo è volato via per un assurdo incidente a Ibiza. Chi lo conosceva lo amava“.