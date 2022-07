0 Facebook L’ordinanza della discordia: “500 euro di multa se cammini in costume”, “un danno all’immagine” Cronaca 6 Luglio 2022 14:46 Di redazione 2'

Con l’arrivo del caldo estivo iniziano a spuntare anche le prime ordinanze atte a placare i “bollenti” spiriti. Qualcuno pensa alla scarsità dell’acqua, qualche altro a problemi di natura diversa. A Sorrento, ad esempio, non si potrà circolare a torso nudo o in costume per non incorrere in multe salate.

Il sindaco, Massimo Coppola, ha deciso: “un malcostume e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza” e in quanto tali saranno multati con pene dai 25 ai 500 euro. Una decisione che ha già lanciato la polemica.

“Abbiamo rilevato che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune, con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica. La tutela ed il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell’amministrazione comunale, e il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un’azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini”.

Chi multerà le persone che non rispettano le regole? La Polizia Municipale di Sorrento. E qui si scatena la polemica che riguarda appunto una considerazione: non ci sono cose più importanti? Come Sorrento anche Tropea ha previsto una multa per chi non si veste in maniera consona. Il borgo della Calabria, eletto tra i più belli in Italia, non è di certo l’unico ad avere un’ordinanza simile. In molti comuni italiani, da Nord a Sud, si rischia la multa se si cammina in costume. Viareggio, Baia Domizia, Santa Margherita di Savoia, Rapallo, Milano Marittima, Vietri sul Mare, Riccione e da oggi anche Sorrento.