Annuncio di lavoro scandaloso a Quarto, scoppia la polemica sulla Micillo Forniture: "Sfruttatori, non siamo schiavi!" La verità è che tra le più grandi piaghe di Napoli c'è lo il problema dello sfruttamento sul lavoro

“I giovani non hanno voglia di lavorare“o ancora “Si preferisce il reddito ad un impiego“, quante volte vi sarà capitato di sentire queste frasi? Ebbene, per la maggior parte, sono tutte idiozie. La verità è che tra le più grandi piaghe di Napoli c’è lo il problema dello sfruttamento sul lavoro.

L’assurdo annuncio di lavoro della Micillo Forniture di Quarto

In questo contesto registriamo a Napoli un annuncio di lavoro che definire assurdo è un eufemismo, il quale sintetizza perfettamente il concetto di ‘Sfruttamento‘. Un’azienda a Quarto – Micillo Forniture – ha pubblicato un’offerta di impiego che prevede un part-time dalle 8:30 alle 13:30, dal lunedì al venerdì, per consegne e ritiri di pacchi con la propria auto – deve essere una vettura affidabile per affrontare 200km giornalieri – Il tutto per, udite, udite: 20euro al giorno, 100euro settimanali, 430euro mensili.

Le recensioni negative e la successiva cancellazione dell’annuncio

Tra i requisiti a cui deve rispondere il candidato, incredibile ma vero, bisogna specificare che auto si possiede per fare tra le varie consegne i vari ritiri gli oltre 200 km giornalieri, circa 4mila km al mese. La Micillo Forniture, dopo aver pubblicato questo annuncio di lavoro, è passata dall’aver 2 recensioni positive con 5 stelle ad averne 22 negative: “Facci lavorare i tuoi figli a 430euro al mese“, “I lavoratori sono risorse, non schiavi” o ancora: “Sfruttatori!“.

L’azienda, probabilmente, resasi conto dell’assurda proposta, ha pensato di cancellare l’inserzione dal web.