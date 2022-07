0 Facebook “Fai il bravo o ti spacco i denti”, il fan lo tocca e il trapper Paky lo minaccia Spettacolo 21 Luglio 2022 15:55 Di redazione 2'

Ancora un video di violenza con protagonista un trapper è diventato virale sui Tik Tok. Protagonista questa volta è il giovane trapper Paky, il napoletano che ha minacciato un fan finendo nel bersaglio di video. Dal social cinese al web, così Paky ha avuto nuova gloria.

Con esattezza l’episodio è avvenuto a Riccione dove, a bordo del palco, un fan gli ha toccato la pancia nei pressi di una nota discoteca. Le parole esatte urlate al suo seguace sarebbero: “Mo ti facciamo fare una figura di mer** davanti a tutti fra, ti spacchiamo tutti i denti. Io ti spacco tutti i denti, hai capito? Fa’ o brav'”.

Chi è il trapper Paky?

Paky è noto alla massa soprattutto per i video diventati virali che ritraggono l’addetto della sicurezza inorridito dalle parole di una sua canzone, durante il concerto LoveMi che si è tenuto a Milano. Già noto per episodi di violenza avvenuti durante i suoi concerti infatti qualche mese fa, in un live con Shiva, tirò il microfono a un fan.

Polemiche sta suscitando il video in cui si vede Paky, dopo l’esibizione, avvicinarsi a un ragazzo e prenderlo da dietro la testa per minacciarlo. Il ragazzo in questione è Riccardo Borroni e il suo video su Tik Tok ha raggiunto oltre135mila visualizzazioni.