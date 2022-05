0 Facebook Napoli, polemiche per l’annuncio di lavoro del bar: “200 euro a settimana per 10 ore di lavoro al giorno” Cronaca 31 Maggio 2022 18:31 Di redazione 1'

È esplosa una furiosa polemica sotto al post pubblicato su Facebook da alcuni storici gestori di un noto bar di Napoli. Un annuncio di lavoro per giovani, anche inesperti, baristi che per circa 10 ore al giorno di attività guadagnerebbero 200 euro a settimana.

Facendo due calcoli si tratterebbe di circa 3,30 euro all’ora, per lavorare dalle 7 alle 17 con un giorno libero a settimana per fare dalle 10 alle 15 consegne quotidiane. In totale in cambio si guadagnerebbero 800 – 100 euro al mese per circa 60 ore settimanali.