Anna Tatangelo tiene un brutto carattere. Con Gigi voleva decidere tutto lei", i dettagli dell'addio definitivo
20 Luglio 2022

Ad attaccare Anna Tatangelo è “Enzo bambolina” un noto tiktoker napoletano che starebbe molto attento ai gossip nostrani. Attraverso conoscenza private, avrebbe anche conosciuto Anna Tatangelo e le sue parole sarebbero quindi un chiarimento sulla fine della relazione tra la cantante e Livio Cori, ma anche su quella con Gigi D’Alessio.

Secondo il tiktoker: “Per chi la conosce nel privato lei hai bel carattere di m***a. Quando stava con Gigi comandava lei la situazione e doveva decidere chi entrava e usciva. Con Livio Cori si sapeva che non sarebbe durata. Non vi basate solo su quello che vedete in televisione: che brava donna e che buona donna, ma le persone vanno conosciute nel privato”.

Insomma non sarebbe il primo a parlare in questi termini di Anna Tatangelo. Anche Ilaria D’Alessio, figlia del noto cantante, all’epoca insulti pesantemente la compagna del padre. Lo stesso Gigi avrebbe definito la donna troppo interessata all’apparenza e oggi si direbbe felice accanto a Denise: “una donna più semplice che non vuole apparire”.