Un profondo dolore devasta Pozzuoli, nel Napoletano. E’ venuto a mancare Giuseppe Grieco, co-fondatore dell‘Exytus Cafè, punto di riferimento per tutti gli abitanti puteolani. A darne notizia è il portale Pozzuoli21

Considerato un vero pilastro dell’imprenditoria napoletana, molto conosciuto, ma soprattutto amico di tutti. Tantissimi i messaggi in onore di Giuseppe Grieco tra cui una bellissima lettera inviata al portale Pozzuoli21: “E’ stato un punto di riferimento per diverse generazioni. La sua gentilezza, la sua instancabile voglia di lavorare e l’estrema educazione fanno commuovere persino un trentenne come me che ha condiviso tempo, migliaia di caffè e milioni di parole“.

I messaggi di cordoglio sui social

Dello stesso tenore tanti altri messaggi di cordoglio: Un dolore immenso. Notizia che mi ha sconvolto…mi mancherai tanto Peppe“, scrive un utente sui social. Un altro scrive ancora: “Una persona di spessore che ci lascia, con un vuoto nel cuore“.