0 Facebook Federico Fashion Style apre un nuovo salone super lussuoso: i dettagli sono in oro e preziosi Spettacolo 18 Luglio 2022 18:11 Di Fabiana Coppola 1'

Grande festa per Federico Fashion Style. Ha aperto un nuovo salone di lusso, dopo l’apertura dello scorso anno in via Scarlatti al Vomero, nel quartiere bene di Napoli.

Non si arresta il successo di Federico Lauri, in arte Federico Fashion style, partito da un programma di real Time, con un solo locale ad Anzio e approdato oggi anche a Firenze: ha aperto un nuovo salone nel centro della città. Notevoli i dettagli in oro e i preziosi. Ha scelto inoltre, come si vede dalle foto su Instagram, un arredo con armi, fiori e tessuti, senza badare a spese.

Una mega festa è stata organizzata per inaugurare l’apertura del nuovo salone.