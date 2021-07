0 Facebook Federico Fashion Style, quanto costa fare i capelli nel nuovo salone di Napoli? Spettacolo 16 Luglio 2021 15:46 Di Fabiana Coppola 2'

Federico Fashion Style è all’apice del successo e ha deciso di aprire un nuovo salone di bellezza a Napoli. Il famoso parrucchiere ha inaugurato la scorsa domenica, 12 luglio, il salone al centro del Vomero. Un traguardo ambizioso per l’hairstylist di Real Time, che riesce a coinvolgere sempre di più i suoi fan oltre il piccolo schermo.

Ma quanto costa fare i capelli nel salone di Federico Fashion Style a Napoli?

Dopo il successo con il Salone delle Meraviglie, il parrucchiere di Real Time è diventato inarrestabile e ha aperto un nuovo salone a Napoli, nel quartiere Vomero. Ecco quanto costa fare i capelli da Federico Fashion Style. Una piega e un cambio look con lui valgono molto di più!

Andando a vedere sul sito web, e sui social, i prezzi non sono altissimi. Ad esempio un taglio donna costa 28 euro, che salgono a 48 se si sceglie di farsi acconciare da Federico in persona. Per Shampoo e Piega i prezzi del Salone di Napoli sembrano invece piuttosto bassi ovvero soltanto 15 euro. Insomma nulla di così eccessivo. Leggermente più alti i prezzi per colori, shatush e colorazioni varie, ma questo accade in ogni salone di bellezza!

Federico Fashion Style sul salone di Napoli: “Che polemiche. 15 euro una piega è un prezzo normale”

A FqMagazine, lo stesso Federico Fashion Style ha risposto: “Una piega costa 15 euro, c’è scritto. Calcola che 15 euro è uno dei prezzi più bassi del Vomero…Un colore invece 70 euro”. “E’ un prezzo normale. Anche ad Anzio la piega costa semplicemente 12 euro”.