Capodichino, ressa e file in aeroporto: voli in ritardo e dirottati Cronaca 18 Luglio 2022 19:41

Intorno alle 16:00 decolli e atterraggi all’aeroporto di Napoli sono stati temporaneamente inibiti a causa di un guasto tecnico di un aeromobile Canadair del servizio antincendio, bloccato in pista, in arrivo, per un guasto tecnico.

Caos aeroporto di Capodichino

Alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su Roma e Bari mentre in partenza si registrano ritardi. L’operativita’ sara’ ripristinata non appena i tecnici della Babcock, Societa’ che gestisce la flotta dei Canadair, termineranno l’intervento.