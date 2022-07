0 Facebook Nancy Coppola tuona sui social: “Nessuno mi ha regalato nulla, non ho leccato il c**o a qualcuno. Mi sono messa in gioco Spettacolo 18 Luglio 2022 17:32 Di redazione 2'

Nancy Coppola tuona sui social, la sua furia in un post contro qualcuno che la ritrarrebbe come una persona diversa da quella che in realtà lei è. Non sappiamo contro chi siano rivolte queste parole, ma la cantante neomelodica è sicuramente una delle più seguite dai follower suoi social e infatti sono molte le persone che la difendono.

Il post di Nancy:

“Non esiste cosa migliore di essere pulita con la coscienza. La cosa peggiore invece è quando cercano di dipingerti per quella che non sei, ma la cosa mi scivola . Ogni mia reazione e’ una conseguenza. Sfogo al momento poi mi passa. La cattiveria non mi appartiene”, ha scritto.

“Sono per la pace e tante volte anche quando ho avuto ragione ho messo l’orgoglio da parte cercando di aprire il mio cuore ma ahimè meglio se non l’avessi fatto. La gente prende la bontà pa’ scemita’ . Detto questo continuo il mio percorso a testa alta perche nessuno mi ha mai regalato nulla e tanto meno ho leccato il c**o a qualcuno. Mi sono messa in gioco , ho investito su di me e ci ho messo la faccia SEMPRE e alle spalle ho avuto un marito che mi ha sostenuto e appoggiata in ogni scelta. Io non guardo gli altri ma me stessa …sono una donna appagata e non potrei desiderare di meglio. Non ho nulla da invidiare a nessuno e sono orgogliosa e fiera di tutto ciò che la vita mi ha donato. Si dice aiutati che Dio ti aiuta …e chi e’ di buona fede ha sempre le porte aperte … RICORDATELO !!!”.