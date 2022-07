0 Facebook Il Comune di Napoli vara il “piano caldo”: arriva Apocalisse, il nuovo anticiclone africano Meteo 14 Luglio 2022 13:52 Di redazione 1'

E’ in arrivo la terza ondata di caldo e il Comune di Napoli si vuole anticipare con un programma che si rivolga soprattutto alle fasce più deboli della popolazione. Il caldo afoso e rovente può essere un problema soprattutto per chi già non gode di ottima salute.

Il caldo, come spiega Antonio Sanò, fondatore e direttore de il Meteo.it: è atteso per il 16 luglio e andrà avanti almeno fino al 28″. Potrebbe inoltre arrivare un palloncino di aria bollente che in Africa sta facendo registrare temperature di 53 gradi e che qui porterebbe l’anticiclone “Apocalisse” che sarebbe “peggio di Lucifero”, per “potenza e per durata”.

Nello specifico il piano caldo del Comune di Napoli ha aattivato un numero per contattare la “Centrale operativa sociale” attiva tutti i giorni per segnalare situazioni di emergenza:

– nei giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 8.00

– nei giorni sabato, domenica e festivi h24

Numero telefonico 081/5627027.