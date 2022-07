0 Facebook Meteo Napoli, arriva l’ondata di caldo africano: temperature record con più di 40 gradi Meteo 14 Luglio 2022 09:09 Di redazione 2'

Arriva a Napoli la terza ondata di caldo dell’estate. La prima a giugno, la seconda a luglio e la terza sempre nel mese in corso. A partire già da domenica, 17 luglio, le temperature in città toccheranno cifre record. L’afa e il caldo africano renderanno l’aria irrespirabile, sia di giorno che di notte. Purtroppo il fresco di queste due settimane è destinato ad essere solo un caro ricordo!

Nei prossimi giorni, come riporta 3bmeteo.it, l’anticiclone africano tornerà ad imporsi sull’Italia, con una fiammata che partirà dal Nord per arrivare al sud già dalla giornata di sabato. Domenica per le temperature aumenteranno in maniera inesorabile.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo: “Nel prossimo weekend non sono da escludersi punte di 38-40°C sulle zone interne del Centrosud e Sardegna, mentre al Nord si perderà qualche grado, ma il caldo sarà comunque ancora intenso”.

Secondo i meteorologi, il picco arriverà la prossima settimana, da mercoledì 20 luglio, con un piccolo calo del caldo solo a partire dal 23-24 luglio. “Certamente – concludono gli esperi di 3bmeteo – si tratterà di una ondata di caldo notevole per intensità e durata, di fatto l’ennesima in questa potente stagione estiva. Dal momento che il picco è atteso tra diversi giorni è ancora prematuro stabilirne l’eccezionalità e soprattutto se verranno battuti i record del 2003, ma le potenzialità ci sono tutte”.