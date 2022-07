0 Facebook Investito il cane ‘Bondo’, il conducente non si ferma: l’amico ‘Nerino’ fa commuovere tutti. Il video Cronaca 14 Luglio 2022 13:31 Di redazione 1'

Un cane investito e l’amico a quattro zampe che lo accarezza e lo protegge. Quasi come a cercare di capire se il compagno stesse bene oppure no. Una scena tenera e straziante allo stesso tempo avvenuta a Conversano in provincia di Bari. Il filmato è diventato virale.

Investito il cane Bondo

“A Conversano (BA) è stato investito il cane Bondo. Il conducente non si è fermato e non ha potuto assistere a quello che da lì a poco sarebbe accaduto. Il suo amico a quattro zampe Nerino non riesce a farsene una ragione“, questo il post del Consigliere Borrelli che ha ripreso un video pubblicato da Telesveva.

Il video