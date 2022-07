0 Facebook Omicidio Andrea Covelli, scatta l’ultimatum alla polizia: “Se non li arrestate scateneremo l’inferno” I messaggi raccontano quale sarebbe stata la dinamica dell'omicidio di Andrea Covelli: Cronaca 10 Luglio 2022 10:08 Di redazione 2'

Continua ad attirare enorme attenzione mediatica quanto sta accadendo a Pianura, quartiere di Napoli. Come spiegato da Fanpage, sarebbe comparso un messaggio su TikTok in cui verrebbero indicati gli esecutori dell’omicidio di Andrea Covelli. Inoltre, viene raccontata tutta la dinamica: chi l’avrebbe sequestrato, chi avrebbe sparato, chi avrebbe provato a distruggere il corpo.

Andrea Covelli, ultimatum comparso sui social

Non è finita qui. Sul social, è comparso anche un agghiacciante invito: “Diamo un ultimatum di una settimana per arrestarli o scateneremo l’inferno contro di loro“. Tutte le informazioni – ovviamente da verificare – sono state raccolte dalla Squadra Mobile. Il profilo TikTok – totalmente anonimo – come già avvenuto nei scorsi giorni, è sparito immediatamente.

La dinamica dell’omicidio raccontata sui social

I messaggi raccontano quale sarebbe stata la dinamica dell’omicidio di Andrea Covelli: il ragazzo sarebbe stato picchiato e ucciso nelle campagne di Soccavo, solo alla fine portato a Pianura, nella zona della Selva.

La ricostruzione non trova punti comuni con quanto affermato dalla famiglia del ragazzo: loro sostengono di aver visto Andrea, in alcune telecamere di video-sorveglianza – esser sequestrato a Soccavo e poi portato verso via Pignatiello.

E’ da capire se dietro questi profili ci siano persone che davvero conoscono certe dinamiche criminali oppure se si tratti di qualche mitomane, alla ricerca di visualizzazioni.