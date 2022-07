0 Facebook Napoli, rinvenuto cadavere nel parco della Marinella: disposto esame autoptico Cronaca 10 Luglio 2022 10:35 Di Carmine Ubertone 1'

Rinvenuto dai carabinieri forestali di Napoli e da quelli della stazione di Napoli, borgo Loreto. un corpo senza vita, in evidente stato di decomposizione all’interno del parco della Marinella, in via Amerigo Vespucci.

Il corpo senza vita ritrovato nel parco della Marinella sembrerebbe quello di un uomo di origini africane. Sequestrata la salma: bisognerà aspettare l’esame dell’autopsia per capire le cause del decesso.

Indagini in corso

Sono subito partite le indagini da parte dei militari della compagnia Stella per capire chi sia la vittima e stabilire la dinamica della morte dell’uomo.