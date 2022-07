0 Facebook Ravello, trova e restituisce portafogli con 4mila euro Cronaca 9 Luglio 2022 18:37 Di redazione 1'

Stava raggiungendo il parcheggio dove aveva lasciato l’automobile. Poi si è reso conto di non avere più con lui il portafogli. Al suo interno c’erano documenti, carte ma soprattutto 4mila euro. Il protagonista della storia è un dentista turco.

I fatti, secondo quanto riportato da Fanpage, sono accaduti a Ravello tra via Roma e piazza Duomo. Ma per fortuna c’è stato il lieto fine. Infatti, un giovane ha trovato il borsello e lo ha lasciato in un bar. I gestori del locale hanno avvisato il dentista. Quest’ultimo ha dato al ragazzo 200 euro di ricompensa e lo ha invitato in Turchia per curare gratis i denti.