Casoria, si ustiona mentre accende barbecue: morto 20enne I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti in un'abitazione in via Toscanini, a Casoria Cronaca 8 Luglio 2022

E’ un’assurda tragedia quella accaduta a Casoria, nel Napoletano. Ieri, giovedì 7 luglio, un 20enne è stato inghiottito dalla fiamma di ritorno dopo aver acceso il barbecue con l’alcol etilico.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono intervenuti in un’abitazione in via Toscanini, a Casoria. Il 20enne aveva appena acceso una griglia da barbecue alimentando la fiamma con l’alcol etilico. All’improvviso ecco generarsi una violenta fiamma di ritorno che ha travolto in pieno il giovane.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Il ragazzo ha riportato varie ustioni in diverse parti del corpo. Immediata la corsa all’ospedale di Frattamaggiore dove è stato intubato. Le sue condizioni sono apparse sin dal primo momento gravissime. Il 20enne è stato poi trasferito all’ospedale di Cardarelli di Napoli, ma purtroppo è deceduto.