0 Facebook Lutto a Napoli, addio a Giuseppe Bellavia, storico proprietario della pasticceria al Vomero Cronaca 8 Luglio 2022 13:57 Di redazione 1'

L’intero quartiere del Vomero, a Napoli, piange la morte di Giuseppe Bellavia, proprietario della storica pasticceria sita in via Luca Giordano. A dare il triste annuncio, il figlio Davide. Le esequie si terranno oggi, venerdi 8 luglio, alle 15:30 nella chiesa di San Francesco.

Lutto al Vomero, addio a Giuseppe Bellavia

Giuseppe Bellavia era una personalità di rilievo in città, un simbolo per l’intero quartiere del Vomero. Il bar pasticceria – che prende il suo nome e cognome – fu aperto in via Luca Giordano nel 1967.

Morte Giuseppe Bellavia, i messaggi di cordoglio sui social

Tantissimi i messaggi sui social di cordoglio per rendere omaggio alla scomparsa di Giuseppe Bellavia: “Oggi e’ volato in cielo una persona per bene, un grande lavoratore, un’istituzione del Vomero” e ancora: “Un vero simbolo del Vomero e di tutta Napoli”.