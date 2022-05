0 Facebook Angela Iannotta, in coma dopo l’operazione per dimagrire : “Hanno firmato al posto mio” Cronaca 9 Maggio 2022 14:46 Di redazione 2'

Angela Iannotta è ancora in ospedale. La 29enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) è stata ripetutamente operata a causa dell’esito negativo di un intervento effettuato per il dimagrimento. Secondo quanto riportato dai suoi legali non avrebbe firmato i documenti per la seconda operazione. Sarebbe stato qualcun altro a farlo apponendo film dalle.

Angela Iannotta, in coma dopo l’operazione per dimagrire

La donna ad oggi è ancora vittima di un calvario e si trova ricoverata presso l’ospedale Civile di Caserta, in attesa di un ulteriore intervento che sarà eseguito al Policlinico di Napoli dal professor Franco Corcione. Con questa operazione estremamente delicata si cercherà di ricostruire esofago e parti dell’addome che sono stati danneggiati in maniera grave dalle precedenti operazioni.

Angela Iannotta si è infatti ritrovata in fin di vita dopo l’operazione per dimagrire lo scorso marzo del 2021. Il primo intervento fu eseguito a Lilla Letizia, a L’Aquila ad opera del dottore Stefano Cristiano, sotto indagine ancora oggi. Dopo il primo intervento non è mai stata bene e lo scorso gennaio p stata nuovamente operata dallo stesso medico presso la clinica Villa del Sole di Casagiove (Caserta). Dopo questa operazione la situazione peggiora e Angela viene condotta presso l’ospedale Civile di Caserta, dove i medici riscontrano una grave setticemia.

Spiega a Fanpage.it l’avvocato Raffaele Crisileo: “Abbiamo acquisito la documentazione relativa ai precedenti interventi e Angela ha disconosciuto quelle firme: sostiene di non essere stata lei a firmare il consenso informato ed altri documenti relativi all’operazione alla Villa del Sole. Abbiamo quindi presentato una nuova denuncia alla magistratura, per falsificazione di documenti”.