0 Facebook Gregorio, chi era il ragazzo di 19 anni morto a Capri: “Si è tuffato in acqua e ha avuto un malore” Cronaca 4 Luglio 2022 08:26 Di redazione 2'

Una domenica tranquilla che finisce in tragedia a Capri dove Gregorio Pio Bucconi, 19 anni, è morto in acqua dopo essersi tuffato. Il ragazzo veniva con la famiglia da Taranto per godersi le bellezze dell’isola. Ora solo l’autopsia potrà chiarire le esatte cause della sua morte.

Morto a Capri a 19 anni: chi era Gregorio Pio Bucconi

Come riporta il Mattino, tutto sarebbe avvenuto in poco tempo. La famiglia si trovava sulla spiaggia di Marina Grande, dove ci sono sempre tantissimi bagnanti. Il ragazzo, insieme al fratello, si è tuffato subito in acqua per raggiungere il largo, ma solo al ritorno quest’ultimo si è reso conto di essere solo. Ritornato in acqua, insieme a un bagnante, ha poi trovato il fratello in mare privo di sensi.

Sul posto è accorsa la Guardia Costiera insieme al 118 he ha poi traferito il ragazzo all’ospedale Capilupi. Nel tragitto in ambulanza i vani tentativi di rianimare Gregorio, dichiarato poi morto all’arrivo in ospedale. Il corpo del giovane sarà traferito all’Istituto di Medicina Legale di Napoli dove sarà sottoposto ad autopsia per capire la causa esatta della morte. Un malore dovuto all’ingresso improvviso in acqua oppure qualcosa che già era in atto?