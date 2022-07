Il “fidanzato” di Martina, la mamma che ha ucciso la piccola Elena: “Sono stravolto, è un incubo questa storia”

Parla il ragazzo che stava frequentando Martina Patti, la mamma assassina che ha ucciso la piccola Elena Del Pozzo a Mascalucia, nel Catanese, lo scorso 13 giugno. L’ha accoltellata 11 volte e poi l’ha chiusa in buste della spazzatura e seppellita in un campo.

Una frequentazione che durava da poco e che probabilmente aveva a che fare con ripicca e gelosia. La gelosia che Martina provava per l’ex compagno, Alessandro del Pozzo, e papà della figlia. L’uomo infatti aveva iniziato un’altra relazione e, a detta dello stesso e della sua famiglia, alla ex questo non piaceva perché era ossessionata da lui. Da un mese e mezzo dunque Martina si era ritrovata a frequentar Sun altro ragazzo.

Il ragazzo in questione, fisino suo malgrado al centro dell’attenzione, ha dichiarato a “Quarto Grado”, trasmissione di Rete Quatto: ”

“Ho frequentato Martina solo per un mese e mezzo. Tra impegni lavorativi, studio e personali, ci siamo incontrati al massimo cinque o sei volte e in compagnia di amici” ha sottolineato. “L’appellativo compagno mi sembra eccessivo e inappropriato”. “Questa tragedia mi ha stravolto, nemmeno in un incubo avrei pensato a una cosa del genere. Resta solo un immenso dolore per la perdita di una bambina innocente, non ci sono parole per descrivere lo sgomento che tutti stiamo vivendo in questi giorni. Non c’è un senso in quello che è successo, è una cosa contro natura”.