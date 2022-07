0 Facebook La bambina ha fretta di nascere, giovane mamma partorisce sul traghetto: “E’ nata la piccola Caterina Sofia” Cronaca 4 Luglio 2022 08:06 Di redazione 1'

Non ce la faceva più ad aspettare e così è nata sul traghetto la piccola Caterina Sofia, la bambina venuta alla luce lo scorso sabato mentre la mamma tentata vi raggiungere l’ospedale. Elisa si era messa in auto con il marito per raggiungere il nosocomio, ma la piccolina non poteva più attendere.

Bambina nasce sul traghetto

Una storia molto singolare, raccontata dal Corriere delle Sera, del parto avvenuto mentre la neo mamma si trovava sul traghetto Ticino della Navigazione Lago Maggiore. Elisa e Sandro erano partiti da insera, nel Verbanese, per raggiungere Taverno e poi Cittiglio dove si trova l’ospedale designato per il parto.