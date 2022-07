0 Facebook Capri, tragedia in mare: 20enne perde la vita, disperso un turista Cronaca 3 Luglio 2022 15:30 Di redazione 1'

Un 20enne di Taranto è annegato mentre faceva il bagno nelle acque antistanti la spiaggia libera di Marina Grande a Capri. Il giovane è stato soccorso da un altro bagnante e dai familiari. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e della Guardia Costiera di Capri.

20enne morto in mare a Capri

Vani sono stati i vari tentativi di rianimazione da parte del personale medico accorso sul posto. La salma è stata trasportata all’ospedale Capilupi dell’isola.

Il turista disperso

A Capri sono in corso da ieri le ricerche, sia via mare che via terra, di un cittadino americano di cui si sono perse le tracce dopo essere sceso con un tender da uno yacht. Non è ancora chiaro dove si sia diretto e se fosse in compagnia di qualcuno. Mobilitati Polizia, Carabinieri e Guardia Costiera nelle ricerche del disperso.